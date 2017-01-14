懷念完蔣經國 郝龍斌：國民黨新未來是什麼？

郝龍斌。（報系資料照）

表態角逐國民黨主席的吳敦義、洪秀柱，紛紛推崇故總統蔣經國，以彰顯自己繼承「正統」。郝龍斌今天（14日）表示，在懷念完經國先生後，參選人更應該讓大家看看：國民黨的新未來是什麼？國民黨要找出下一個30年的新策略、新未來、接班新血，刻不容緩。

郝龍斌在臉書貼文表示，經國先生代表的是一種典範與歷史；我們尊敬，也重視。不過懷念、追思後，國民黨要找出下一個30年的新策略、新未來、接班新血，已經刻不容緩了。

郝龍斌認為，國民黨黨魁出現眾人競爭的局面，正是「秦失其鹿，天下共逐之」。而國民黨所失的鹿，不是指一個權位，而是黨的新靈魂與新政黨價值。

郝龍斌指出，除了去暗示、猜測「哪一個人的路線讓人畏懼」和「誰能團結」的唇槍舌戰外，參選人更應該讓大家看看：

我們能跟黨員承諾什麼？

我們要給國民黨什麼？

國民黨的新未來是什麼？

(中時電子報)