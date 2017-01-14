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對抗長工時 日企推出彈性工作新方案

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日本職場
日本職場上超高「隱性」工時的潛規則，在先前電通年輕女員工自殺後再次被媒體與政府盯上。（圖/美聯社）

日前傳出日本廣告商電通（Dentsu）員工因長期超量工作，因無法負荷而自殺的悲劇，讓日本職場長年來超高「隱性」工時的潛規則再次曝光。為了消除並打擊這項陋習，日本各大企業陸續推出更彈性且更人性的新方案，像雅虎日本（Yahoo Japan）為了提高員工的士氣與創造力，更研擬在2020年推出「週休3日」的優渥方案。

員工過勞自殺 日本電通社長引咎辭職

據今日俄羅斯（Russia Today）新聞報導，日本長期以來的超高「隱性」工時潛規則，在爆出電通24歲員工自殺後再次躍上媒體版面。電通在悲劇發生後不久，立即更改公司的工時制度，大幅減少員工滯留辦公室的時間。此外，其他大型日本企業也陸續推出新型方案，雅虎日本就提供員工每月5次在家工作的彈性，並研擬未來在2020年有望推行「週休3日」的制度，該公司發言人表示，「新方案尚未定案，但我們希望給予員工更多的空間與自由，並藉此能提升員工們的士氣，加強公司的生產力。」

Dentsu
日本最大的廣告公司電通，日前驚爆一名24歲的年輕女員工高橋茉莉，因長期過勞工作而選擇自殺，此事震撼全日本社會。（圖/美聯社）

Dentsu
員工超時加班自殺案爆發後，電通社長石井直（圖中央）率高層鞠躬道歉並辭職負責。（圖/美聯社）

「週休3日」的概念並非空穴來風，日本政府與商業團體於本週二達成共識，未來將在每月最後一個週五，推行讓員工提早下班以享受週末假期的新方案。內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）表示，「日本必須要終結現行長工時的作法，讓民眾能更好地讓工作與家庭、社交生活已及照顧老人之間，達成真正地平衡。」富士通綜合研究中心（Fujitsu Research Institute）研究員舒茲（Martin Schulz）表示，「企業一味地追求降低成本，才讓員工過度且超時工作，如今在新觀念崛起後，往後公司如欲增加生產量，最好的方法應該是如何真正「有效利用時間」才對。」

雖然日本法律上規定的每週工時為40小時，但有1/4的日企卻經常存在每月「額外」的80小時工時，讓全國超過1/5職員暴露在過勞死的高度危險中。不僅電通被政府與媒體盯上，就連大財團三菱電子（Mitsubishi Electric Corp.）也被點名強迫員工超時工作，引起厚生勞動省高度關注，迫使三菱緊急發出聲明澄清。除了雅虎日本率先調整外，包含三得利集團（Suntory Holdings Ltd）和日本郵政保險（Japan Post Insurance Co）也紛紛推出總部提前熄燈和遠端工作的新方案，讓長工時的改善出現第一道曙光。

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「鬼十則」成員工過勞死導火線 日電通考慮刪除

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關鍵字：日本長工時企業雅虎加班
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