蔡明亮、劉國松及鄭善禧 獲第36屆行政院文化獎
文化部今（14）日公布第36屆行政院文化獎得主蔡明亮、劉國松及鄭善禧，對我國文化有重大貢獻。文化部長鄭麗君表示，三位得獎者在電影及繪畫等領域有傑出表現及卓越貢獻，深化我國文化內涵，令人感佩。
蔡明亮生於馬來西亞，畢業於中國文化大學戲劇系影劇組，以臺灣為創作基地，擅長描述都會中小人物角色，以及現代人不能溝通的困境，形塑出臺灣都市的點點滴滴。1994年電影作品《愛情萬歲》獲得威尼斯影展金獅獎、金馬獎最佳影片和最佳導演。其他作品如《河流》、《洞》、《你那邊幾點》、《天邊一朵雲》等皆曾獲得國際影展殊榮，其導演風格獨樹一格，深具後現代意涵與藝術價值。
劉國松1956年畢業於臺灣省立師範大學藝術系（今國立臺灣師範大學美術系），隨即組成「五月畫會」，掀起戰後臺灣的現代繪畫運動，創新理念曾受到保守派的反對，今日其理論與實踐獲得藝術家的認同，帶領水墨畫走上革新的道路，被譽為現代水墨畫之父，其思想與理論將水墨畫創作推向一個多元的新時代。劉國松長期持續性投入水墨創作，是全球華人中首位獲頒美國文理科學院藝術與人文科學院士榮銜的畫家。
鄭善禧自小喜愛色彩濃艷、線條流暢的民俗藝術，創作題材多變，尤其喜愛寫生。在求學與出國深造期間，受到西洋繪畫的衝擊，畫出渾圓不峻、蔥青翠綠的「臺灣山」，呈現臺灣特有風味。他的創作主題圍繞於民藝風土，將本土民間藝術融入畫作當中；此外，彩瓷畫為他在書畫創作外最重要的創作領域，他的作品體現質樸融通美學，為臺灣鄉土風情留下具有草根味的紀錄。
(工商)
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