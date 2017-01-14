食品機械潤滑油刷麵團 包子日賣數千顆
有業者生產包子過程使用食品機械潤滑油，衛生福利部食品藥物管理署今天表示，業者已改正使用大豆沙拉油，但坦承過去1、2年有用食品機械潤滑油，日賣數千顆。
一名網友在網路發文表示，一家位於新北市的包子饅頭店，竟以機械潤滑油代替沙拉油，抹在菜包、肉包、小籠包、豆沙包與芋泥包等食品上。食藥署和新北市政府衛生局昨天前往稽查，證實業者以機械用白礦油刷麵團，已命業者停產，並封存產品。
食藥署北區管理中心副主任魏任廷表示，前往稽查時發現，業者已改用大豆沙拉油潤滑，但詢問過去使用品項，業者坦承這幾天才改用沙拉油，過去1、2年都用食品機械潤滑油。
他說，如果是可用於食品的機械潤滑油，依使用說明，應用在麵團分割機軌道潤滑，業者卻用在生產機具刷毛上，刷毛會直接接觸到麵團，使用不當，違反食品安全衛生管理法良好作業規範要求，依法可要求限期改正，否則可處新台幣6萬元到2億元罰鍰。
魏任廷表示，已要求廠商提出油品安全資料，釐清有沒有符合標準，會不會造成危害。據了解，這家廠商產品生產完1、2天內就會銷售完畢，都是把包子蒸熟後即時售出，每天約2000、3000顆產量。1060114
(中央社)
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