港專家：陸擬建10艘航艦 初步6艘

香港戰略學會主席、軍事評論員梁國樑透露，北京當局計畫長遠建造10艘航空母艦（航艦），第一波建造目標是6艘。

明報今天刊登他撰寫的文章指出，大陸發展航艦的決策於2004年8月作出，稱「048工程」。

「048工程」明確發展航艦的三步走戰略：第一步用10年時間建造兩艘中型航艦；第二步再用10年時間建造兩艘大型航艦；第三步視情況發展大型核動力航艦。

按照以上計畫，兩艘001型的航艦自然是常規動力，現已開工建造的兩艘002型則屬大型航艦，仍是常規動力，但採用彈射起飛。

第三步才是大型核動力航艦。

大陸現在服役的遼寧號航艦被視為001型，另一艘由大陸方面自行研製、類似遼寧艦的航艦正在建造中，外界稱為001A，它同樣是滑躍起飛的傳統動力航艦。

但文章指出，在噸位上，002型航艦標的準排水量不會是大型、中型航艦分界的6萬噸，可能達到6.5萬噸或更大，滿載排水量可能達到8.5萬噸。

第三步003型核動力航艦也絕不會是美國9萬噸級的企業號核動力航艦的翻版，可能達到後期尼米茲級核動力航艦的水準。

文章並透露，「048工程」從一開始便考慮採用彈射起飛，遼寧艦的介入使彈射起飛延後到第二步。

此外，大陸方面的彈射起飛技術已有重大技術創新，彈射效率比美國的蒸汽彈射器提升1/3，除可搭載固定翼預警機，戰機搭載量也比遼寧艦翻一番至48架。

目前，具大陸特色的蒸汽彈射器已在興城航艦艦載機訓練基地測試多年，很快就可用作飛行員彈射起飛訓練。

前解放軍國防大學戰略研究所所長金一南少將早前曾透露，002航艦已自2015年3月起在上海建造。文章據此指出，以建造周期6年計算，大陸首艘彈射起飛的航艦可於2021年服役。

另一艘同型航艦預定今年內也會接著開工，2023年服役。

從001型航艦到002型航艦建造情況來看，003型核動力航艦的設計，估計於2021年－即002航艦服役之際開始。

但這只是艦體設計，反應堆、電磁彈射器等子工程的研製應該早已進行，目前進入試驗階段。去年出現在興城航艦艦載機訓練基地的電磁彈射跑道，證實了這一點。

文章指出，按照3年設計、6年建造計算，2030年大陸第一艘大型核動力航艦便可以服役。它採用美國福特級航艦一樣的電磁彈射起飛。

「048工程」完成後，大陸將擁有6艘航艦─2艘滑躍起飛、2艘蒸汽彈射起飛、2艘電磁彈射起飛。

在此之後，大陸方面便進入第二波航艦建造周期。用20年時間再建4艘大型核動力航艦，在2049年中共建政100年時，實現擁有10艘航艦的宏願。

第三波也會接著進行。這一波主要是進行新舊交替，因為遼寧艦至此已服役37年，001型航艦進入退役期，而大規模的技術更替也在這一波完成。

文章表示，一入一退，大陸航艦仍保持10艘。

目前，大陸方面顯然加快了航艦的建造速度。其中重要因素是電磁彈射器的研製超乎理想成功，因此003航艦的總體設計今年便可展開。

大陸方面還計劃在南北兩大造船廠同時建造002、003航艦，最快10年內－即2027年便可擁有第一艘核動力航艦，裝備有先進的電磁彈射器。比原定2030年的目標時間提早3年。

另據分析，大陸方面建造航艦的決心相當慎重。航艦工程和載人航天（太空）工程一樣，據說參加會議的政治局、國務院、軍委、各部委負責人和專家，都要在決定上簽字。

而大陸方面所以要建造那麼多航艦，原因包括：

一、世界上60%的人居位在沿海地區，其中1/3是中國人；二、世界大約一半的船不是駛往大陸便是從大陸駛往各國，全球10大港口8個在大陸。

文章表示，要保護大陸的安全和利益、成為數一數二的海洋大國，兩、三艘不能，必須有10支航空母艦艦隊才行。1060114

(中央社)