暖個好冬 楊貴媚與弱勢家庭圍爐

我要評比

影后楊貴媚響應「暖個好冬」愛心關懷活動，號召友人認捐30桌圍爐經費及物資，今天中午出席圍爐餐會，陪伴辛苦的弱勢家庭一起圍爐。

由天主教中華聖母社會福利基金會發起的「暖個好冬」愛心關懷活動，每年歲末都會邀集弱勢家庭圍爐、發送生活物資，讓獨居老人、身障人士、偏鄉課輔孩童、急難家庭感受社會的溫暖。

楊貴媚得知今年圍爐餐會經費籌募困難，號召影視圈及民間好友，共同出錢出力，認捐30桌圍爐經費及物資，今天中午並親自南下嘉義與基金會關懷戶一起圍爐，提前過年。

其中，一名高齡89歲的張姓榮民，因長年辛苦照顧弱智的妻子、拉拔精障子女成長，今天也獲邀一起圍爐。

楊貴媚看到張姓榮民子女，因幼年受外婆照顧，卻因外婆酗酒，造成腦傷後遺症，表示非常不捨；她得知榮民子女平日都是由外公幫忙照顧，也對孩子的外公表示敬意。

中華聖母基金會今天也動員百餘人，從山區、平原到海區接送弱勢關懷戶一起圍爐，氣氛溫馨。1060114

(中央社)