遭印尼扣押船長獲釋 傍晚可望抵台

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在民主進步黨籍立法委員莊瑞雄與外交部奔走下，遭印尼軍方扣押的屏東琉球籍漁船日連財16號船長蔡雲明與輪機長蔡雲忠今天已搭機離開雅加達，預計傍晚6時抵達高雄小港機場。

莊瑞雄在社群網站臉書（facebook）表示，日連財16號去年10月3日被印尼海軍扣押後，他偕同外交部持續奔走，終於傳出好消息。

他說，日連財16號去年10月3日，從小琉球出港行經東經127度40分、北緯5度45分的印菲重疊海域時，由於船上擁有漁貨，被印尼海軍以侵入海域捕魚罪名，強行扣押到印尼北蘇拉威西省比棟港監控留置。

莊瑞雄表示，他雖與總統蔡英文在中南美洲拚外交，也持續關心外交部斡旋進度。感謝外交部大力幫忙，讓船長及相關人員在農曆年前平安歸國，雖然歷時3個月，但已締造營救漁民最快紀錄。

他說，外交部表示，船長與輪機長目前一切安好，預計下午6時可抵達高雄與家人團聚。1060114

(中央社)