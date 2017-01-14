兒童節 泰國空軍戰鬥機表演時墜毀
泰國今天各地慶祝兒童節，軍方也開放營區供親子參觀，在泰南合艾的一處空軍基地一架瑞典JAS 39戰鬥機表演時失事墜毀在基地旁樹林，泰國總理帕拉育對殉職的飛行員表示哀悼。
泰國媒體VOICE TV21的報導指出，一架泰國皇家空軍JAS 39戰鬥機在合艾空軍基地進行兒童節表演時，不幸失事墜毀，並由當地社群網站播出當時情況，根據報導是一架單座機，飛行員不幸殉職，現場觀眾一片驚呼。
帕拉育已經接獲消息，並對不幸殉職的飛行員表示哀悼。合艾空軍基地暫時關閉，同型機暫時停飛。
泰國空軍這一架JAS 39獅鷲戰鬥機，是由瑞典SAAB公司所製造，目前還有南非、瑞士和巴西等國家使用此型戰鬥機，體型小而靈巧、兩倍音速和價格低是其優勢，性能略遜於F-16戰鬥機。1060114
(中央社)
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