高雄市長選舉 陳菊籲同志勿刀刀見骨

我要評比

下屆高雄市長選舉，陳菊今天表示，民進黨人才濟濟，黨內和諧、團結很重要，籲競爭不要鬥爭，更不要刀刀見骨。

媒體公布民意調查，數名民主進步黨籍立法委員已開始勤跑基層，檯面下競爭很激烈，也有人質疑民調真實性。

陳菊受訪表示，距選舉還有2年，現在談參選人民調高低，內行人不會這樣看，專業人士也認為才剛起步。

她說，黨內有這麼多人願為高雄市努力是好事，但希望大家對高雄要有愛心、責任，勿忘黨內和諧、團結，希望爭取認同要用正派、正面方式，不要炒作或暗黑方式。1060114

(中央社)