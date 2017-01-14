陸規範中草藥製品 雲南白藥可能須改名
中草藥加工製品未來在中國大陸的命名將受到規範。除了不可使用「靈、強力、速效」這類誇大用語，雲南白藥也可能因含有地名而不符規定。估計1萬多種產品將受影響。
廣州日報報導，大陸國家食品藥品監督管理總局日前印發有關「中成藥」命名指導原則的徵求意見稿，對於以中草藥為原料加工而成的各類「散、丸、膏」提出命名規範。
依規定，這類藥品不應採用「寶」、「靈」、「精」、「強力」、「速效」等誇大用詞，「御制」、「秘製」等形容詞也不得放入藥品名稱中。
大陸市面上有許多風油精、速效救心丸、鼻炎靈片、腦力寶丸等，這類藥品名稱都將面臨改名。
規定中還指出，這類藥品通用名稱一般不採用人名、地名、企業名稱命名。有業內人士認為，這代表雲南白藥也必須迴避地名。
報導指出，從藥品批文中搜尋，光是還有「靈」字的藥品名稱就涉及2000多個。新規若實施，整體影響的藥品多達上萬種，對老字號藥品衝擊最大。未來可能會訂出過渡期，讓新舊藥名並列。1060114
(中央社)
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