國家清潔週開跑 海巡署維護社區清潔

我要評比

行政院海岸巡防署響應國家清潔週活動，今天上午與台北市文山區興得里民眾，針對海巡署周邊50公尺內環境大掃除，拉近機關單位與里民距離，也讓街道環境煥然一新。

海巡署表示，環境清潔活動是由秘書室、警衛一中隊海巡同仁及興得里長黃細福等環境保護志工，在雨中拿起掃具，整理周邊環境巷弄，清除垃圾及易孳生蚊蟲水溝、容器等。1060114

(中央社)