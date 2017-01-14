台北孔廟揮毫贈春聯 祝民眾歡喜迎新
台北孔廟今天邀請多名書法家到場，揮毫贈春聯，預祝民眾新年快樂；此外，21日、22日上午及下午時段，台北孔廟也加場舉辦揮毫贈春聯活動。
台北孔廟今天上午10時至下午3時，邀請中華民國書法教學研究學會30多名書法家到場，現場揮毫創意春聯、合字斗方。台北市政府民政局長藍世聰表示，歡迎民眾新春來台北孔廟走春祈福，祈求雞年大吉大利。
台北市孔廟管理委員會也說，1月21日與22日的上午10時至12時、下午2時至4時，將邀請書法家現場揮毫贈春聯服務遊客。
此外，1月28日至2月1日(初一至初五)則舉行「新春祈福」、「金雞起舞昂首展翅─書法祈福卡」等活動，詳細活動訊息可上台北市孔廟網站查詢，或電洽02-2592-3934分機22陳小姐。1060114
(中央社)
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