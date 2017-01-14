潤娥海報疑非親簽 張兆志被讚神救援
韓星潤娥昨晚見面會，粉絲怒轟主辦單位，質疑海報非潤娥親簽；主辦單位今天說，如果造假會向韓方採取法律行動；活動主持人張兆志在臉書貼潤娥合照，被讚主持用心、神救援。
潤娥以韓國女子團體「少女時代」成員身分出道，跨足戲劇圈，近來與韓星池昌旭主演韓劇「THE K2」。昨晚在台灣大學綜合體育館舉辦粉絲見面會，甜唱「簡單愛」開場，以流利中文對談，壓軸獻唱「小幸運」。
見面會過程發生工作人員上錯看板道具，還拿不出正確看板，一度場面尷尬；幸運抽中潤娥親筆簽名海報的粉絲，比對潤娥以往簽名後，質疑海報不是潤娥親簽，網路罵聲連連。
主辦單位上午在活動官方社群網站臉書（facebook）發聲明表示，「我們將官方的海報交由韓方，約1個半小時簽回來給我們，而緊接著就送過去兌換處。」
主辦單位說，「如果正如某些粉絲說的這海報簽名是假的話，我們一定會向韓方提出嚴正的抗議及採取法律行動。」但如果是親簽，也請粉絲勿再傳遞錯誤訊息。
張兆志昨晚在臉書貼出和潤娥在台上自拍的全場大合照，有參加見面會的粉絲紛紛留言感謝張兆志，稱讚神救援，主持用心逗得潤娥好開心。1060114
(中央社)
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