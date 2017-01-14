學用落差要怪誰 業界：是社會現象
中華適性教育發展協會今天在台北舉辦論壇，業界代表說，學用落差是一個「社會現象」，與其怪學生，不如看看整個社會出了什麼問題。
中華適性教育發展協會調查成立15年以上公司的中高階人資或管理人士，調查顯示，八年級世代的社會新鮮人，外語、電腦和創新創意能力表現佳，但專業技能、團隊合作、抗壓力較差。
今天論壇上，多位業界代表分享看法。欣葉餐廳執行董事李鴻鈞認為，「學用落差」是一個普遍的社會現象，台灣從小教育禮義廉恥，卻淪為「詐騙王國」；在校學習隨手清潔，每年跨年活動後仍是垃圾滿地。
李鴻鈞認為，學用落差一直都存在，與其怪學生，不如檢討整個社會。他認為技術的東西，透過新科技，越來越快就能上手，例如現在餐廳用手持點菜機，客人點了牛排，系統馬上會通知服務員接著要問幾分熟，不需要太多的教育訓練。
李鴻鈞認為人才的重點還是意願和態度，業界也需要反省自己出了什麼問題。他以與開平餐飲學校的建教合作為例，實習結束後留下來任職的並不多，因為學生愛學習，業者一定要有系統地建構教育機制，安排一些實際學科課程，才能說服人才留下來，可以學到更多東西。
洋威數控公司總經理林洋鑫表示，學用落差主要是應屆畢業生投入職場後，無法成為「即戰力」，新興產業尤其容易發生人才缺口，因為學界還無法開立相觀課程。另外，非當紅的產業，也可能無法吸引具備相關專長的學生參與。
林洋鑫認為要改善學用落差，可以從增加產學合作著手，業界一同加入人才培育，與學校建立專屬學程，因應新興產業或整合性產業的需求。
開平餐飲學校創辦人夏惠汶表示，產業變化太快，學校要教的是20年後的業界需求，許多現在的熱門職業，未來都可能不復存在。但與「吃飽、關係、快樂」有關的職業，即便20年後，依然是人類所需，學校可加強相關技能的訓練。1060114
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。