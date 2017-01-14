學用落差要怪誰 業界：是社會現象

中華適性教育發展協會今天在台北舉辦論壇，業界代表說，學用落差是一個「社會現象」，與其怪學生，不如看看整個社會出了什麼問題。

中華適性教育發展協會調查成立15年以上公司的中高階人資或管理人士，調查顯示，八年級世代的社會新鮮人，外語、電腦和創新創意能力表現佳，但專業技能、團隊合作、抗壓力較差。

今天論壇上，多位業界代表分享看法。欣葉餐廳執行董事李鴻鈞認為，「學用落差」是一個普遍的社會現象，台灣從小教育禮義廉恥，卻淪為「詐騙王國」；在校學習隨手清潔，每年跨年活動後仍是垃圾滿地。

李鴻鈞認為，學用落差一直都存在，與其怪學生，不如檢討整個社會。他認為技術的東西，透過新科技，越來越快就能上手，例如現在餐廳用手持點菜機，客人點了牛排，系統馬上會通知服務員接著要問幾分熟，不需要太多的教育訓練。

李鴻鈞認為人才的重點還是意願和態度，業界也需要反省自己出了什麼問題。他以與開平餐飲學校的建教合作為例，實習結束後留下來任職的並不多，因為學生愛學習，業者一定要有系統地建構教育機制，安排一些實際學科課程，才能說服人才留下來，可以學到更多東西。

洋威數控公司總經理林洋鑫表示，學用落差主要是應屆畢業生投入職場後，無法成為「即戰力」，新興產業尤其容易發生人才缺口，因為學界還無法開立相觀課程。另外，非當紅的產業，也可能無法吸引具備相關專長的學生參與。

林洋鑫認為要改善學用落差，可以從增加產學合作著手，業界一同加入人才培育，與學校建立專屬學程，因應新興產業或整合性產業的需求。

開平餐飲學校創辦人夏惠汶表示，產業變化太快，學校要教的是20年後的業界需求，許多現在的熱門職業，未來都可能不復存在。但與「吃飽、關係、快樂」有關的職業，即便20年後，依然是人類所需，學校可加強相關技能的訓練。1060114

(中央社)