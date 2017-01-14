東莞市長否認 千家台企撤離

針對日前有報導指千家台資企業撤離大陸廣東省東莞市，東莞市長梁維東說，2014到2016年間，台企在東莞的數目波動不大。

南方日報今天報導，梁維東說，在2014至2016年之間，台資企業在東莞的數目是3455、3437、3447家，這說明數量波動不大。

近日「數千家台資企業撤離東莞」的資訊引發社會對東莞經濟發展狀況的關注。

據報導，梁維東昨天在東莞市第16屆人民代表大會第1次會議閉幕後接受媒體採訪時，作了以上表示。

梁維東認為，台資企業在東莞的結構不斷優化，相信在市場穩定、企業努力、政府幫扶的合力之下，台企依然是東莞經濟發展的主力，依然能在東莞得到很好的發展。

他說，如果從過去5年來看，確實有少數台資企業關閉、外遷。這些關閉外遷的台資企業影響的投資額是9.8億美元，但同期轉入的投資達到38.3億美元。

梁維東說，遷出去的是一些比較低端的產業，進來的是比較高端的企業，這些變化說明台資企業的結構在不斷優化。

他說，一些媒體提到的遷移潮，不符合實際情況。

他指出，2008年以來，台企在東莞的數量穩定在3400家以上

報導又引述東莞市商務局的統計指出，目前東莞共有外商企業1萬1218家，累計合同利用外資896億美元，累計實際利用外資741億美元。

在外企數量中，台資企業有3447家，占外企30.7%，累計合同外資208.7億美元，占比23.3%；實際利用外資194.9億美元，占比26.3%。1060114

(中央社)