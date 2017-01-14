辦燈節不同調 柯文哲：團隊內吵鬧正常

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台北市長柯文哲14日出席活動時，被問及關於辦台北燈節台北市政府內部不同調表示，團隊內吵吵鬧鬧很正常，定案前內部都可討論，定案後就會執行，且交通管制1個月前公布就來得及。中央社記者劉建邦攝 106年1月14日

台北市長柯文哲今天被問及關於辦台北燈節台北市政府內部不同調表示，團隊內吵吵鬧鬧很正常，定案前內部都可討論，定案後就會執行，且交通管制1個月前公布就來得及。

媒體報導，台北燈節2月4日登場，卻傳出北市府觀光傳播局交通維持計畫至今未提送修改版到北市府交通局審理，交通局擔憂封路影響附近交通，觀傳局長簡余晏還在會議上力排眾議建議道路「全封」，柯文哲則同意簡余晏提議，讓專業與宣傳間產生落差。

柯文哲上午出席「年終送暖愛心園遊會」後受訪表示，交管範圍要多大還需討論，觀傳局希望越大越好，方便布展和花車遊行，但交通局和警察局要考慮交通影響。

辦燈節時導致附近交通大塞車，是否引發民怨？柯文哲表示，這種狀況在台北不斷發生，「當市長每天要做的是政治上的決定，並求取大家都可忍受最理想範圍」，否則如果什麼都怕，就不用做事；台北燈節要辦，就要辦得最好。1060114

(中央社)