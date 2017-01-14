辦燈節不同調 柯文哲：團隊內吵鬧正常
台北市長柯文哲今天被問及關於辦台北燈節台北市政府內部不同調表示，團隊內吵吵鬧鬧很正常，定案前內部都可討論，定案後就會執行，且交通管制1個月前公布就來得及。
媒體報導，台北燈節2月4日登場，卻傳出北市府觀光傳播局交通維持計畫至今未提送修改版到北市府交通局審理，交通局擔憂封路影響附近交通，觀傳局長簡余晏還在會議上力排眾議建議道路「全封」，柯文哲則同意簡余晏提議，讓專業與宣傳間產生落差。
柯文哲上午出席「年終送暖愛心園遊會」後受訪表示，交管範圍要多大還需討論，觀傳局希望越大越好，方便布展和花車遊行，但交通局和警察局要考慮交通影響。
辦燈節時導致附近交通大塞車，是否引發民怨？柯文哲表示，這種狀況在台北不斷發生，「當市長每天要做的是政治上的決定，並求取大家都可忍受最理想範圍」，否則如果什麼都怕，就不用做事；台北燈節要辦，就要辦得最好。1060114
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。