感謝高市民不離棄 陳菊：做好做滿

高雄市長陳菊今天表示，高雄市歷經天災和嚴重的工安事件，市民對她始終信任和高度支持，她對高雄市有責任，她和團隊會做好做滿。

媒體近來民調有關民進黨下屆市長參選人及報導陳菊可能北上出任要職，陳菊受訪做上述的答覆。

她否認要出任閣揆，不希望外界再炒作這個議題。

她表示，很珍惜在高雄的每一天，很感謝市民對她的信任；尤其高雄歷經天災和嚴重的工安事件，市民對她不離不棄，始終給予高度支持，她和團隊對高雄有責任，會做好、做滿。1060114

(中央社)