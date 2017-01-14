已錄好第一集...張敬軒突遭《歌手5》除名！

《歌手2017》播出前夕，張敬軒突遭除名。(取自張敬軒臉書)

張敬軒早前在微博重申「我是中國人」。(取自張敬軒微博)

大陸湖南衛視《我是歌手5》改名為《歌手2017》，力邀巨星林憶蓮、譚晶、杜麗莎、袁婭維、獅子合唱團（蕭敬騰）、光良、張敬軒、迪瑪希演出，豪華參戰陣容讓節目未演先轟動，現在卻傳出張敬軒因為被貼上港獨標籤，慘遭除名。

張敬軒憑著一曲《斷點》在台灣也有不小知名度，原本確定參戰《歌手2017》，連第一集也在本月10號錄製完畢，豈料卻因為昔日「支持佔中」言論被貼上港獨標籤，慘遭節目除名，節目官方微博目前已將張敬軒相關資訊刪除，錄影內容也被刪得一乾二淨，刪不乾淨的地方就打上馬賽克，彷彿從頭到尾沒邀過張敬軒一樣。

張敬軒捲入政治紛爭，早前也在微博喊冤被人杜撰許多激烈言詞和資料，戴上港獨帽子，重申：「我是一個中國人，我由始至終都不是港獨，我堅決反對一切分裂國家的行為，這是我的原則。」

(中時電子報)