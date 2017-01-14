宣導防災 宜縣推消防寶寶爬行賽吸人潮
宜蘭縣政府消防局為宣導民眾正確防火、防災知識，今天（14日）在宜蘭市中山國小體育館舉辦春節擴大防火宣導，安排消防車射水等體驗活動，宜蘭縣消防局也推出「消防寶寶爬行大賽」，吸引不少家長報名參賽。
這場宣導活動為讓更多親子參加，有設計古人打更、消防車射水等互動體驗，提供小小消防衣供親子穿著，造型可愛的消防人偶人氣十足，在現場來回穿梭時，不時有小朋友要求與人偶一起合影。
消防寶寶爬行大賽是今天的重頭戲，依寶寶年齡分作ABC共3組，AB組比賽時間是119秒，年齡最小的C組是180秒，計有60位寶寶參賽。家長在終點線持消防局贈送的消防寶寶，吸引寶寶注意爬向終點。比賽開始後，也發生跑錯賽道，或寶寶「罷賽」等情況，讓比賽現場顯得趣味橫生。
宜蘭縣消防局副局長陳慶保表示，今天宣導活動的主軸是爬行大賽，寶寶在爬行時對身心發展很有助益，也可增進處理事情的能力與自信心；消防局也安排嬰兒及成人CPR及異物哽塞教學，藉由宣導提高家長面臨狀況時的應變能力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。