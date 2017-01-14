宣導防災 宜縣推消防寶寶爬行賽吸人潮

宜蘭縣消防局舉辦春節擴大防火宣導，有消防車射水等互動體驗，吸引不少親子參加。（李忠一攝）

消防寶寶爬行大賽是今天的重頭戲，家長們拿起各種道具吸引寶寶注意。（李忠一攝）

宜蘭縣政府消防局為宣導民眾正確防火、防災知識，今天（14日）在宜蘭市中山國小體育館舉辦春節擴大防火宣導，安排消防車射水等體驗活動，宜蘭縣消防局也推出「消防寶寶爬行大賽」，吸引不少家長報名參賽。

這場宣導活動為讓更多親子參加，有設計古人打更、消防車射水等互動體驗，提供小小消防衣供親子穿著，造型可愛的消防人偶人氣十足，在現場來回穿梭時，不時有小朋友要求與人偶一起合影。

消防寶寶爬行大賽是今天的重頭戲，依寶寶年齡分作ABC共3組，AB組比賽時間是119秒，年齡最小的C組是180秒，計有60位寶寶參賽。家長在終點線持消防局贈送的消防寶寶，吸引寶寶注意爬向終點。比賽開始後，也發生跑錯賽道，或寶寶「罷賽」等情況，讓比賽現場顯得趣味橫生。

宜蘭縣消防局副局長陳慶保表示，今天宣導活動的主軸是爬行大賽，寶寶在爬行時對身心發展很有助益，也可增進處理事情的能力與自信心；消防局也安排嬰兒及成人CPR及異物哽塞教學，藉由宣導提高家長面臨狀況時的應變能力。

(中時)