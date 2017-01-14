日起訴2台人走私毒品 外交部：已解除禁見將派員探視
日本共同社報導，日本大阪府警方日前逮捕2名台灣人，涉嫌將冰毒分成小袋放在身上，從台灣走私入境。外交部表示，我駐日代表處及駐大阪辦事處第一時間掌握相關訊息，並順利申請解除禁見，將儘速派員探視。
報導指出，違反日本《興奮劑管制法》（以盈利為目的進口）的台灣籍出租車司機陳楠賑（32歲）和鄭志男（52歲）去年12月24日從關西機場入境時，把約3961克冰毒（黑市價格約為2.77億日圓）分成27袋通過膠帶等固定在腰部和腳上。鄭志男承認涉案，但陳楠賑表示不知道是冰毒。
報導稱，在行李檢查結束時，由於陳楠賑在行李箱夾住衣物時就匆忙準備離去，大阪海關關西機場海關支署的職員認為可疑而進行調查。據悉，陳楠賑在台灣被出租車乘客拜託運貨，遂叫上了司機朋友鄭志男。大阪檢方本月13日以違反上述法律的罪名起訴了2人。
外交部強調，臺日警方就本案均有密切聯繫，我駐日代表處及駐大阪辦事處第一時間掌握相關訊息並順利申請解除禁見，將儘速派員探視。
外交部指出，世界主要國家對中華民國護照持有人給予免簽證或其他優惠待遇，實係基於對我整體國民素質的肯定。再次呼籲國人旅外時應遵守當地國法律規範，切勿從事不法活動，以免自誤並損及國家形象。
(旺報)
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