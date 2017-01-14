包子涉用機械潤滑油 業者日賣近3000顆

珍典食品公司涉用「食品機械潤滑油於包子製作過程」一事，衛福部食藥署今再次說明，珍典食品使用的為「白礦油」，該署正積極調查其成分、是否屬於合法食品添加物液態石蠟，也就是礦物油；食藥署強調，若經調查為礦物油，雖可用來潤滑機器軌道，但不可用在「直接接觸」麵團的刷毛，但該公司是將該油用於刷毛，無論如何都違法，目前正在釐清業者是刻意還是不小心。

食藥署表示，珍典食品自陳，每天生產2000~3000個各種菜包肉包，平均2天內會售完，該公司使用白礦油約1~2年；昨在現場封存412公斤產品，新北市衛生局正追查其下游商家。

食品藥物管理署食品組簡任技正鄭維智強調，目前正在分析業者用的白礦油「是否為礦物油」，無論是或否，均不可塗在刷毛上接觸食品，但若是礦物油，則可用於軌道塗抹。他解釋，礦物油用在食品機械上，能幫助運作順暢，若改用沙拉油，則反而容易「卡卡」。

但令人費解的是，據食藥署調查，礦物油的價格遠高於沙拉油，每桶180公斤的礦物油、行情約1.2萬元，沙拉油每桶18公斤、約680元，換算成180公斤為6800元，價格僅礦物油的一半，故無法理解業者為何拿高價油去替換低價油。但食藥署北區管理中心代理副主任魏任廷強調，無論是誤用或蓄意，均可依《食安法》處6萬到2億元。

(中時)