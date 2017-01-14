泰南洪患 河川掀起淘金熱

泰國南部遭遇30年來嚴重洪災，春蓬省一條河川發現一根直徑超過2公尺，長逾27公尺的神木。另在巴蜀省一條河川則是在大雨過後掀起一股淘金熱。

泰國「鮮得日報」報導，泰國南部水患稍稍獲得緩和，在巴蜀省一條河川有一群人帶著工具在河岸邊淘金，還有人真的找到沙金，並有人現場收購，一名理髮店老板表示，因為停電沒有辦法做生意就乾脆來河邊試試，結果真的找到金塊，也算是一種收入。

不過，地方政府提醒這些淘金客注意氣象報告，若是再降豪雨會造成河水暴漲，會有安全疑慮。

春蓬省山洪暴發，有人在河中發現一根長約27公尺，直徑比成人還高的巨木，泰國早年以輸出柚木著名，直徑逾1.5公尺的巨木已經不多見了，這次神木被大水沖出，現場居民研判神木超過100年，正待有關單位處理。

民眾紛紛前來圍觀神木，認為是過去的大洪水將上游的巨木沖入河中，被泥沙覆蓋，直到這一次洪水才讓它重見天日。1060114

(中央社)