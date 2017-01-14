北醫大義賣師生珍藏 助慢飛天使出國
台北醫學大學為協助「慢飛天使」前往美國參加身障者鋼琴大賽，今天舉辦慈善義賣會，由師生捐出家中珍藏，募集新台幣100萬元的旅費。
台灣身心障礙者音樂關懷協會2013年率團參加身障者鋼琴大賽，一共拿下3金、2銀、1銅，今年11月將再次組團，但6位參賽者大都來自弱勢家庭，經濟狀況不好，經費苦無下落。
協會估計需新台幣100萬元的經費，台北醫學大學為此舉辦「愛要有您，讓愛飛翔」慈善義賣會，由醫院人員、師生捐出家中珍藏拍賣，所得全數捐助作為出國旅費和更新器材使用。
北醫大一共有30件物品拍賣，包括董事長張文昌捐贈的「日本加賀金箔小盒」，是他當選中研院院士時，從日本教授獲得的賀禮。校長閻雲則捐出「雲蒸霞蔚」親筆字畫。
最受關注的是體育長甘乃文捐出的NBA前傳奇射手史托亞克維奇（Peja Stojakovic）的簽名球，他曾二度來台，在北醫大展現球技。另一個特別的拍賣品是總務長陳啟裕捐出的「老樹遷移紀念盤」，據說一棵樹只有幾片，相當珍貴。
閻雲表示，希望號召更多善心人士投入，協助慢飛天使勇敢追夢，在音樂的世界中展翅遨翔。1060114
(中央社)
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