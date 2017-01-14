經濟犯罪近7千件 侵害智財權多
內政部今天公布最新統計，民國105年1至11月共查獲經濟犯罪案件6959件、嫌疑犯9362人、犯罪金額新台幣215.46億元；其中以侵害智慧財產權案件與金額最多。
為防堵經濟犯罪行為，警察機關積極配合目的事業主管機關查緝非法經濟活動，民國100至102年查獲經濟犯罪件數維持在1萬件以上，103及104年分別降至8310件及8428件。
內政部資料顯示，105年1至11月查獲各類經濟犯罪案件6959件，以侵害智慧財產權4862件占69.9%最多，違反金融案件1244件占17.9%次之。查獲經濟犯罪案件嫌疑犯9362人，較104年同期減少1620人、減少14.8%。
105年1至11月查獲經濟犯罪總金額達新台幣215.46億元，較104年同期減少76億元；查獲經濟犯罪以侵害智慧財產權案件143億元占66.3%最多，違反金融案件69億元占32.1%次之。1060114
(中央社)
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