檢察官蔡曉崙涉性交易遭押 常宣導守法
台灣彰化地方法院檢察署檢察官蔡曉崙曾前往學校及公務機關演講，宣導法律常識，卻疑涉媒介性交易遭羈押，引發外界關注。
蔡曉崙自台灣大學法律系畢業後，先考上書記官，後來又考上檢察官，司法官訓練所39期的蔡曉崙進入檢察體系後，西元2001年先在台中地檢署任職，2007年再分發到彰檢，2012年則從彰檢偵查組轉到公訴組。
蔡曉崙在偵查組任職時，曾參與北斗鎮長賄選案，也曾偵辦民國98年在花壇鄉發生的1起有關職棒簽賭引起的槍擊案；任公訴組檢察官時，曾參與法院審理富味鄉案。
彰檢襄閱主任檢察官林漢強表示，蔡曉崙工作表現沒異狀，也非風紀專案等注意對象。
蔡曉崙同事形容，蔡曉崙平時少和同事有互動，在辦公室也很少主動跟同事聊天，大多低頭處理承辦案件；也有人形容，蔡曉崙頭腦聰明、思緒靈活。
地檢署從去年底開始舉辦一系列法律宣導活動，其中多場活動由蔡曉崙出席，向台下學生及公務人員宣導知法守法重要性，當蔡曉崙被收押消息傳開，很多人都認為不可思議，直呼事件將嚴重影響檢察官聲譽。1060114
(中央社)
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