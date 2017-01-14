琉球籍漁船遭印尼扣押逾3個月 今晚獲釋返抵國門
我屏東琉球籍漁船日連財16號遭印尼海軍扣押，逾3個多月，今天傳出漁船船長蔡雲明，輪機長蔡雲忠獲釋消息，預定今天從雅加達轉經香港轉機，預定今天晚間6點從高雄小港國際機場，返抵國門。
去年10月3日，屏東琉球籍漁船被印尼海軍扣押。今天民進黨立委莊瑞雄臉書PO文指出，偕同外交部持續奔走下，終於傳來好消息，漁船船長蔡雲明，輪機長蔡雲忠被控制逾3個月，今天凌晨搭乘華航班機離開雅加達經香港轉機，預定晚間可安全抵達高雄小港機場。
莊瑞雄指出，這艘漁船從小琉球出港行經東經一二七度四十分、北緯五度四十五分的印菲重疊海域時，由於船上擁有漁貨，因而被印尼海軍以侵入海域捕魚罪名，強行扣押至印尼北蘇拉威西省的比棟港監控留置。
莊瑞雄目前人與總統蔡英文到中南美洲出訪拚外交，他持續關心外交部斡旋進度，他表示，感謝外交部的大力幫忙，可以讓船長及相關人員在農曆年前平安歸國，雖然歷時3個月，「但已經締造我國營救漁民最快紀錄。」
外交部則指出，船長與輪機長目前均一切安好，也已經安排好人員今天將搭乘華航CI948下午4點35分從香港出發的飛機，預計下午6點即可抵達高雄與家人團聚。
(中時)
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