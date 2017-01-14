是否改變一中政策 川普持開放態度

美國總統當選人川普接受「華爾街日報」訪問時說，他要等到看見北京在人民幣和貿易做法取得進展才會堅守「一中」政策。他也表示，他將維持對俄羅斯的制裁「至少一段時間」。

路透社引述華爾街日報報導，川普（Donald Trump）被問到針對台灣的「一中」政策時說：「一切都在商討中，包括『一中』。」

川普在華爾街日報今天刊登的1小時訪問節錄中談到對俄制裁，表示「若大家處得好且若俄國真的在幫助我方，怎會有人還在制裁某位在做些真正好事的人？」1060114

(中央社)