走路會留納粹標誌 美1款皮靴全面回收

設於美國加州的一家鞋公司，在消費者反映一款軍靴，走路會因鞋底紋路而留下納粹標誌的萬字圖案（swastika）後，將鞋款全面回收。

法新社報導，在一名網友9日於社群網站Reddit貼出鞋印照片並於網上瘋傳後，康納國際貿易公司（Conal International Trading Inc.）本週回收一款「北極狐」（Polar Fox）皮靴。

公司在一項聲明裡說：「我們要對消費者和所有因鞋子所留萬字圖案感到遭冒犯的人，提出最誠摯的道歉；這樣的設計絕非故意，而是我們在中國的製造商所犯的錯誤。」

猶太人的「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）則在一項聲明裡表示，在得知相關消息後，他們已聯繫這家鞋公司，並獲告知這些鞋子是在亞洲生產；亞洲文化裡，萬字圖案是佛教的一種標誌。

英國廣播公司（BBC）報導，一名Reddit的網友寫道：「單看鞋底紋路倒不像是萬字圖案，但走路留下的鞋印卻是萬字圖案，錯不了，只要穿這鞋走過的人就知道」。

在鞋公司將資料撤下前，網上銷售這款戰鬥靴的亞馬遜（Amazon）公司被網友用關於納粹的玩笑灌爆；還有人寫道「很適合穿去波蘭，但其他地方全都不適合」。1060114

(中央社)