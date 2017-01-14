一例一休 蔡總統嘆政府公親變事主

總統蔡英文（圖）13日（當地時間）結束中美洲行程，離開薩爾瓦多，飛往美國舊金山過境。總統在機上與媒體簡單話敘，總統好心情寫在臉上；但對一例一休話題，她有些無奈說政府「公親變事主」。中央社記者吳翊寧攝 106年1月14日

總統蔡英文13日結束中美洲行程，離開薩爾瓦多，飛往美國舊金山過境。總統在機上與媒體簡單話敘，總統好心情寫在臉上；但對一例一休話題，她有些無奈說政府「公親變事主」。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多；去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

就在訪問團要離開薩爾瓦多、飛機還沒起飛前，蔡總統突然走到記者區，向媒體打招呼；蔡總統突然現身，讓媒體一陣騷動，紛紛拿出相機拍攝。

她提到，BJ單身日記的續集（BJ有喜）很好看，「你們等一下可以看」，另外還有梅莉史翠普主演的「走音天后」。

媒體問她現在心情很好嗎？蔡總統說「不錯啊」。至於，有沒有想家裡的3隻狗2隻貓？她只回答「再說啦」。

講到這裡，蔡總統看了看周圍的攝影機說，「（攝影機）可以收起來了吧？」；媒體記者接話「所以我們真的需要一例一休啊），總統說「那你不必跟我說啊，你去跟你老闆說嘛，台灣就是這樣，勞方都不自己去跟資方說，就是來跟政府抗議，政府公親變事主，就變成這樣，你們（媒體）要自立自強啊」。1060114

(中央社)