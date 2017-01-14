重慶遏炒房 外地人首購就要繳房產稅

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中國大陸近日傳出北京、上海等外地人搭「飛的」（把飛機當計程車搭）到重慶炒房。重慶官方下重手，宣布今天起實施調控新措施，外地人買首棟房子就要繳房產稅。

大陸中央電視財經新聞台報導，重慶市財政局昨天表示，針對近期重慶主城房地產市場出現的異常現象，遏制炒房牟利行為，從14日起，將原來執行的對無戶籍、無企業、無工作的個人新購第二棟及以上的普通住房徵收房產稅，調整為在重慶沒有這三個條件的外地人，新購首棟及以上的普通住房徵收房產稅。

對近期部分建案成交量和價格出現異動，重慶市國土房管局新聞發言人表示，重慶將採取三大措施：

一是嚴禁已購的預售商品住房轉讓，嚴禁以撤銷網簽合同備案等方式變相進行商品住房轉讓。

二是嚴格執行房產稅改革試點有關規定。在重慶無戶籍、無企業、無工作的「三無」人員在重慶市購第二棟房要徵收房產稅。房產稅一旦計徵，這棟房屋每年都要徵稅，即使轉讓後，每年也要徵稅。

三是與金融機構連動。「三無」人員在重慶炒房不予辦理貸款。1060114

(中央社)