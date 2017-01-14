毒蟲駕賓士撞警車 警破窗逮4男女

警車採前後包夾方式攔查張男所駕駛的白色賓士。（張妍溱翻攝）

警方在張嫌車內搜出20小包K他命毒品。（張妍溱翻攝）

台中市20歲張姓男子平日承租高級賓士車代步，日前在青島東街與文昌一街口因違停遇到保安大隊第一中隊盤查，張竟踩油門前後衝撞警車。於是2部警車採前後包夾，強悍員警隨後持棍破窗逮人，並在車內搜出20小包K他命，將車內4名男女帶回警局，訊後將駕駛張嫌依毒品、妨害公務罪嫌移送。

保大第一中隊長黃欽洲指出，張嫌認為警察比較不會盤查賓士，而且進口車較耐撞又會跑，他自稱在市區已經逃竄好幾十遍了。警方不敢掉以輕心，在查詢車牌時發現車主有毒品前科，以2部警車採前後包夾方式攔查，一舉逮捕。

張嫌向警方供稱，原本要載同車友人去消夜及夜店玩，當時見到警車，一時擔心車上放毒品會被查獲，才會冒險衝撞警車，沒想到前後都被警車包圍跑不掉，不但要負起賓士車及2部警車的修復費用，還要面臨移送制裁，得不償失。

警方表示，張男坦承以4萬元購買20小包K他命供自己吸食，但否認販售毒品。不過警方懷疑，無業的張男年紀輕輕，竟有能力以每天4000元承租賓士車代步，於是持續追查毒品流向，至於車上3名男女友人，則採尿送驗後飭回。

(中時)