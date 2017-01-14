刷毛沾潤滑油塗麵糰 醫師：量大恐引腹瀉

珍典食品涉用「食品機械潤滑油」於包子製程，衛福部食藥署已掌握該潤滑油為「白礦油」，並持續追查該油成分、是否屬於合法食品添加物礦物油，但就算證實是，也不可用於刷毛，只可作為潤滑機器軌道；毒物專家表示，該油若攝取過多，易刺激腸胃而引發腹瀉。

外界不解，該礦物油既然屬於食品添加物，不就代表可吃？為何不能塗在刷毛上面。林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海解釋，並非「可吃」就能無限制的用，「用量相當關鍵」；據《食品添加物使用範圍及限量》，礦物油可用於膠囊狀和錠狀食品，但用量限定0.7％以下，若用於其他食品，用量則趨嚴至0.1％以下。

顏宗海說，業者若用的是食品級礦物油，歲對人體健康威脅較小，但一旦攝取過多將引發腸胃刺激、進而導致腹瀉，也因此遭食藥署限制用量；他補充，業者將礦物油先塗於刷毛、再抹在食品上，不僅無法掌握用量，同時也觸法。

(中時)