簽下50萬大約 王柏融坦言有壓力
Lamgio桃猿王柏融今年與球團談下，五年總值三千一百八十萬元，平均月薪至少50萬的高薪，今猿隊正式在屏東開訓，對於簽下大約，王柏融指出，壓力一定會有，但會努力打出應有的價值。
王柏融去年以單季200安，打擊率高達4成14，季後榮獲中職6項大獎，薪水也3級跳，從去年月薪10萬，跳至50萬，今參加球隊春訓，王柏融說：「很開心，球團對自己的肯定，自己對自己的要求也一定會更高。」
至於今年目標，王柏融表示，沒有特別設立目標，自己還有許多地方要改進，不管是跑、打、守，都還要需要加強的地方，新球季每場至少一支安打為基本原則，努力去提升。
王柏融合約當中雖然沒有註明旅外條款，但日前領隊劉玠廷也表示，只要合乎規則的時候，都可以來談，今總教練洪一中回應，到時候如果他能留在陣中，當然很高興，不過如果他有旅外機會，也歡迎去挑戰看看，不過旅外真的很不容易。
(中時電子報)
關鍵字：王柏融
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