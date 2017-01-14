宣導法治教育 檢查官蔡曉崙竟涉嫖少女
涉嫌嫖16歲少女還介紹同好遭收押的彰化地檢署檢察官蔡曉崙，已依法官法規定停止職務，消息傳出，同仁和不少聽過他演講的學校師生都嘩然，指出他四處演講，宣導青少年法治教育，卻以身試法、傷害少女、司法尊嚴，寫下法治教育的最大諷刺篇。
47歲蔡曉崙，已婚，台中一中、台大法律系畢業，司法官訓練所39期結業，蔡曉崙曾擔任軍法書記官、澎湖地方法院書記官、台中檢察署檢察官，2007年分發到彰化地檢署，先在偵查組，2012年轉到公訴組。曾偵辦過塗姓男子砍殺母親情夫案、婦人攜子燒炭自殺案、狠母吞藥殺子，在彰化地檢署任內也偵破過多起賄選，花壇槍擊等多起轟動的案件。
「感覺他還蠻天才的，平常不愛與人多做互動，但一上台演講卻幽默風趣，很能帶動氣氛」「專業知識很夠，好像上至天文下至地理都懂」蔡曉崙涉案，聽過他演講的學生不敢置信的說，蔡檢察官很活潑，說起案例像在講故事。
與他共事過的同事也表示平常倒沒特別感覺到他言行舉止有特異之處，倒是他總是忙碌自己的事，很少和人互動，大家都沒想過他內心有塊這麼不正常的陰暗面，因為上班就是工作，個人私領域的部分，大家尊重，不會去特別探究。
至於他四處演講、宣導青少年法治教育，彰化地檢署襄閱林漢強表示，宣導法治教育也是彰化地檢署業務，算是被分配的例行性工作，不是他個人安排，地檢署今天接獲通報，已依《法官法》41條、因羈押停止職務規定，先通報法務部將蔡檢停止職務，周一上班日正式發公文。
(中時)
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