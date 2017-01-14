川普再談一中：還在協商中

美國總統當選人川普。（美聯社）

美國總統當選人川普，去年底受訪時質疑為何美國要受限於「一中政策」，如今他再度重申自己的立場。川普接受華爾街日報（The Wall Street Journal）訪問表示，一中政策仍在談判中。

被問到是否支持美國延續數十年的「一個中國」政策時，川普（Donald Trump）向華爾街日報表示，在他做出任何承諾前，他想先與北京討論貨幣與貿易議題。他說一切都還在談判，包括一中政策。（Everything is under negotiation including One China）。

川普先是出人意料地與蔡英文總統通話，接著又對媒體表示，不解美國為何要受一中政策限制，一再挑戰大陸底線。

目前為止，大陸官方尚未對川普這次受訪做出回應。

至於美俄關係，川普表示，上任後至少會維持一段時間歐巴馬政府對俄羅斯的制裁。但他也強調，如果俄羅斯在對抗恐怖份子或其他事務上對美國有幫助，他很可能就會廢除制裁。川普並明白表示，就任後將與普丁會面。

(中時電子報)