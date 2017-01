川普再談一中：還在協商中

美國總統當選人川普。(美聯社)

美國總統當選人川普,去年底受訪時質疑為何美國要受限於「一中政策」,如今他再度重申自己的立場。川普接受華爾街日報(The Wall Street Journal)訪問表示,一中政策仍在談判中。

被問到是否支持美國延續數十年的「一個中國」政策時,川普(Donald Trump)向華爾街日報表示,在他做出任何承諾前,他想先與北京討論貨幣與貿易議題。他說一切都還在談判,包括一中政策。(Everything is under negotiation including One China)。

川普先是出人意料地與蔡英文總統通話,接著又對媒體表示,不解美國為何要受一中政策限制,一再挑戰大陸底線。

目前為止,大陸官方尚未對川普這次受訪做出回應。

至於美俄關係,川普表示,上任後至少會維持一段時間歐巴馬政府對俄羅斯的制裁。但他也強調,如果俄羅斯在對抗恐怖份子或其他事務上對美國有幫助,他很可能就會廢除制裁。川普並明白表示,就任後將與普丁會面。

