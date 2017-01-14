說賴清德意在2020 段宜康：是挑撥鬥爭
民進黨立委段宜康今天表示，這兩天新聞在炒做台南市長賴清德不到中央任官、不選雙北市長，意在2020年直攻總統之位，這當然是故意挑撥；「但衝突不在虛擬的2020，而近在眼前的2018年」。
段宜康今天透過臉書表示，號稱獨家的電視台，和跟著起鬨的眾媒體，不是不知道賴清德是否北上、是否參選雙北市長，和2020年的動向根本沒有邏輯關係。2020不是2016，民進黨內有哪個腦袋破洞的人，會跑出來挑戰現任總統？媒體明知這個道理，但為了收視率，硬炒半真半假的議題也就罷了。
段宜康說，民進黨內重要的派系人士和黨外如台北市長柯文哲之流，更不會不知道賴清德絕無可能硬闖2020；但為什麼跟著推波助瀾、唯恐天下不亂？因為鬥爭。
段宜康說，10年前的大風暴，參與黨內總統初選競爭的天王，分別和親綠電視台合作；加上立委減半、單一選區新制造成的舉黨同室操戈。從2006年到2008年，為了發動黨內鬥爭，從廣播節目到雜誌、電視，鋪天蓋地的獵巫行動，在民進黨狀況最糟的時候，掀起一片腥風血雨。江湖夜雨十年燈，傷痕仍在，刀光又起。
段宜康指出，特定電視台的特定談話性節目的特定主持人和來賓，近日開始圍剿高雄市長陳菊、賴清德和新潮流，真是溫馨歷史鏡頭重現。為什麼？再說一次，因為鬥爭。
段宜康說，「說賴清德志在2020，當然是故意挑撥。但衝突不在虛擬的2020；而近在眼前的2018」。應該不必講得更白吧？10年前的老狗，到現在也變不出什麼新把戲。1060114
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。