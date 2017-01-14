說賴清德意在2020 段宜康：是挑撥鬥爭

民進黨立委段宜康今天表示，這兩天新聞在炒做台南市長賴清德不到中央任官、不選雙北市長，意在2020年直攻總統之位，這當然是故意挑撥；「但衝突不在虛擬的2020，而近在眼前的2018年」。

段宜康今天透過臉書表示，號稱獨家的電視台，和跟著起鬨的眾媒體，不是不知道賴清德是否北上、是否參選雙北市長，和2020年的動向根本沒有邏輯關係。2020不是2016，民進黨內有哪個腦袋破洞的人，會跑出來挑戰現任總統？媒體明知這個道理，但為了收視率，硬炒半真半假的議題也就罷了。

段宜康說，民進黨內重要的派系人士和黨外如台北市長柯文哲之流，更不會不知道賴清德絕無可能硬闖2020；但為什麼跟著推波助瀾、唯恐天下不亂？因為鬥爭。

段宜康說，10年前的大風暴，參與黨內總統初選競爭的天王，分別和親綠電視台合作；加上立委減半、單一選區新制造成的舉黨同室操戈。從2006年到2008年，為了發動黨內鬥爭，從廣播節目到雜誌、電視，鋪天蓋地的獵巫行動，在民進黨狀況最糟的時候，掀起一片腥風血雨。江湖夜雨十年燈，傷痕仍在，刀光又起。

段宜康指出，特定電視台的特定談話性節目的特定主持人和來賓，近日開始圍剿高雄市長陳菊、賴清德和新潮流，真是溫馨歷史鏡頭重現。為什麼？再說一次，因為鬥爭。

段宜康說，「說賴清德志在2020，當然是故意挑撥。但衝突不在虛擬的2020；而近在眼前的2018」。應該不必講得更白吧？10年前的老狗，到現在也變不出什麼新把戲。1060114

(中央社)