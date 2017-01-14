暖心！離家200公尺 暖警助8旬翁返家

得和派出所警員劉哲源、陳宇憲護送8旬翁返家。（葉書宏翻攝）

得和派出所警員劉哲源、陳宇憲護送8旬翁返家。（葉書宏翻攝）

8旬陳姓老翁拄著2支拐杖，昨在新北市永和區民享街某餐廳外徘徊、不知所措，得和派出所警員劉哲源、陳宇憲獲報前往協助，陳男僅知道自己名字，卻不知家在哪？劉員立即利用M-POLICE查詢，發現他就住在200公尺外，由於他行動不便，先向隔壁診所借用輪椅，護送他安全返家。

警方獲報到場詢陳翁時，他只記得自己的名字，其他的資料完全忘記，此時劉警員利用M-POLICE警政系統查到陳翁原來是住在約200公尺處的中正路上，原先打算陪著他返家。

陳員發現他行動不方便，拄著2支拐杖，靈機一動先向隔壁診所借用輪椅，並推著輪椅一路陪著回家，附近路人看到員警的善舉是讚賞不已，陳翁住在公寓4樓，警員不假思索攙扶著他慢慢地爬上樓梯，確定平安返家後才離開。

(中時)