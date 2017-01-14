美台商會長： 台灣可以期待新一波軍售

韓儒伯表示，川普可做的是對台灣在軍售和軍事交流上的政治承諾，列出行動計劃，預估這一切最快可望在川普執政後一年內發生，而潛艇會是川普政府對台防衛政策的一部分。(江靜玲攝）

川普政府上台後，台灣應可期待新一波的軍售，軍事高層交流也會增進。嫻熟美方人士表示，川普可做的是對台灣在軍售和軍事交流上的政治承諾，列出行動計劃，預估這一切最快可望在川普執政後一年內發生，潛艇會是川普政府對台防衛政策的一部份。

美台商會主席、美國前國防部副部長沃爾夫維茨本週率領一個高級代表團赴台北訪問，並準備與蔡英文總統晤面。沃爾夫維茨一團此行訪台時間點與川普新政府上台時間貼近，預料將會與台北方面就未來合作進行深入討論，並交換意見。

此次隨同沃爾夫維茨訪台的美台商會會長韓儒伯表示，軍售是美台整體關係的一部分，美國相信強大的台灣對亞太區域是好事，但歐巴馬政府並不熱衷對台軍售，對台灣的國艦國造計劃也不支持，相對削弱台灣軍力，川普執政後必須緊追補足。

韓儒伯認為，潛艇會是川普政府對台灣防衛政策方一部分。川普新政府可把艦艇出售給台灣，也可以發給美國廠執照商以支持台灣國艦國造，另也可以協助台灣從笫三國購買全新或二手潛艇。關鍵在於川普政府對台灣的政治承諾和行動計劃，這些都可能在12個月內發生。

若台灣政府提出購買F16 Viper戰機的話，韓儒伯說，根據他的觀察，川普政府會答應。從台灣目前有144架F16戰機，扣除在美受訓、升級和70%/的運作比例核算下來，實際可升空服役者僅73架，戰機是台灣的一項需求。至於F35，未來這10-15 年，美國不會出售給台灣。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員葛來儀則認為川普將會繼續出售武器給台灣。但她認為，台灣國防需求並不一定要透過購買昂貴武器來滿足，近年來採取的不對稱戰略是正確的途徑，應該繼續下去。

在允許美國將領訪台上，葛來儀認為，能促進美台軍事高層互動。不過，建立更高層級的關係只是台美合作的一個小步驟，這個事情本身並不會使整體關係更安全。葛來儀說，台美間存在著許多確保雙邊關係運作良好的機制。這些機制有些是機密性的，不為公眾所知。

(中時)