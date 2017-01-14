張艾亞落淚證實分手許孟哲「我真的祝福他」
前5566成員許孟哲驚傳與張艾亞3年情逝！張艾亞今（14日）哭著向媒體坦承向許孟哲提分手，表示兩人都努力過了，但分手最大原因就是對結婚沒有共識，她想結婚，但男的不想。
據《蘋果日報》報導，張艾亞今天淚訴與許孟哲已成過去式，坦承分手是她提的，原因是兩人對結婚沒共識，她曾問許孟哲何時結婚，許孟哲原本還會回答「會一起努力」，之後她再次問起，男方不語，讓她不知道問題出在哪。
不過張艾亞也不認為兩人之間有了第三者，她強調許孟哲是好人，應該是自己不夠努力，也保持分手不出惡言的原則稱：「我真的祝福他。」而中時電子報試圖致電許孟哲經紀人，對方手機一開始有通無人接聽，最後乾脆關機。
許孟哲日前接受專訪，才鬆口表示與張艾亞有結婚規劃，兩人也見過彼此父母，更甜蜜大讚女友很孝順且個性單純，與他以前認識的女孩子都不一樣。不過許孟哲被問及何時結婚？就稱與張艾亞目前都想先衝事業。
(中時電子報)
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