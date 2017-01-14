蔡總統飛抵舊金山過境 莫健接機

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總統蔡英文13日結束中美洲行程，晚間飛抵美國舊金山過境。美國在台協會（AIT）主席莫健、駐美代表高碩泰接機；蔡總統將停留1晚，預計在舊金山參訪科技產業，並到僑宴。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多；去程過境美國休士頓，回程過境舊金山。

蔡總統13日離開薩爾瓦多，專機晚間抵達舊金山機場，莫健（James Moriarty）、高碩泰登機迎接。

蔡總統在舊金山過境期間，預計參訪科技公司，出席亞洲．矽谷相關活動，並與僑胞午宴；訪團明天下午離開舊金山，預計台北時間15日晚間10時返國。1060114

(中央社)