連兩天創紀錄 湯瑪斯與史畢斯美國2大新星

湯瑪斯前兩輪分別締造美巡史上最年輕揮出59桿與36洞最低桿紀錄。(美聯社資料照)

美國高壇又出現了1位新生代天王巨星湯瑪斯！

2013年轉入職業的湯瑪斯，2015在CIMB錦標賽贏得美巡生涯第1場冠軍，2016年在這場比賽衛冕成功，上周再於SBS公開賽奪得美巡生涯第3冠。

湯瑪斯近兩個月贏得2冠，已引起全球高壇對這位年僅23歲的美國新生代高手注意。如今繼13日在SONY公開賽成為美巡史上最年輕飆出5字頭的59桿之後，14日次輪再於第18洞5桿洞，第2桿攻上果嶺，接著8呎1推進洞獵鷹成功，再交出64桿，以總桿123桿(-17)再次締造美巡36洞最低桿紀錄，更加肯定，他與同齡的前球王史畢斯，是美國新生代的2大天王巨星。

早湯瑪斯1年征戰美巡的史畢斯，2013年以非美巡會員選手John Deere菁英賽冠軍，蟄伏1年後，2015年表現大爆發，一舉囊括美巡5冠，攻上世界第1，2016年再奪下2冠，成了美國新希望、伍茲的接班人。

湯瑪斯在美巡快速起飛的表現不下於史畢斯，如果他本周SONY公開賽再奪冠，等於2015年11月贏得首冠至今，不到14個月就贏得4冠與2個月之內狂掃3冠，奪冠速度與全盛時期伍茲及前年的史畢斯不相上下，看好本季可望超過史畢斯前年的單季5勝。

湯瑪斯現世界排名第12，打完SONY公開賽可能首度位居前10，成為最年輕(比史畢斯小1個多月)的世界10高手。

(中時電子報)