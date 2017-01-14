陣中缺左投找來林英傑 洪一中盼傳承經驗

去年效力中信兄弟的林英傑，確定轉效桃猿，預計16日向球團報到參與春訓。(資料照 謝明祚攝)

Lamigo桃猿今正式在屏東展開第一階段春訓，去年季後遭到釋出的林英傑，日前猿隊宣布網羅，不過首日春訓林英傑並未隨隊，領隊劉玠廷表示：「林英傑自己有安排自主訓練，加上球團本來就是分兩階段春訓，所以他之後才會向球團報到。」

林英傑去年季後遭到中信球團釋出，不過日前確定加盟猿隊，繼續延續中職生涯，總教練洪一中說，林英傑是老經驗的投手，陣中有許多年輕選手，也期盼他能夠傳承經驗給他們。

至於球季給林英傑的定位，洪總指出，目前還是以安排為中繼角色，加上球隊左投不多，所以找他來試試看，盼能夠帶來不一樣的效果。

(中時電子報)