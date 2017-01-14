王柏融：不因去年滿足 還有進步空間
中華職業棒球大聯盟Lamigo桃猿隊今天在屏東球場展開春訓，去年打出夢幻成績的23歲「大王」王柏融表示，不因去年成績而滿足，還有很大進步空間。
王柏融職棒生涯第一個完整球季，創下聯盟史上第一名200支安打、4成14打擊率空前紀錄，另有29支全壘打、24次盜壘；囊括安打王、打擊王、最佳新人、金手套、最佳十人與年度MVP（最有價值球員）。
王柏融開訓前受訪，對5年總值新台幣3180萬元、月薪50萬起跳合約，「謝謝球團肯定，我會努力打出自己的價值」。
去年王柏融用成績證明自己是聯盟頂尖打者，旅外呼聲高。看待春訓，他說，每個環節都要再進步，成績只是帳面上，很多小細節要再進步，像壘上有人時的打擊、戰術執行與守備。
王柏融表示，心態是「順其自然」，去年也是不看成績，每場比賽盡力打，至少每場1支安打為原則。
王柏融能否突破自己設下的「大王障礙」？總教練洪一中說，王柏融實力毋庸置疑，「有實力的就是有實力」，今年投手對戰時一定會有「特別禮遇」，研究打擊習性。
洪一中說，王柏融調適能力強，去年開季小低潮，很快就恢復高檔，相信今年也能維持水準，「未來國外有機會，真的該去挑戰看看」。1060114
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。