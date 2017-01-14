王柏融：不因去年滿足 還有進步空間

中華職業棒球大聯盟Lamigo桃猿隊今天在屏東球場展開春訓，去年打出夢幻成績的23歲「大王」王柏融表示，不因去年成績而滿足，還有很大進步空間。

王柏融職棒生涯第一個完整球季，創下聯盟史上第一名200支安打、4成14打擊率空前紀錄，另有29支全壘打、24次盜壘；囊括安打王、打擊王、最佳新人、金手套、最佳十人與年度MVP（最有價值球員）。

王柏融開訓前受訪，對5年總值新台幣3180萬元、月薪50萬起跳合約，「謝謝球團肯定，我會努力打出自己的價值」。

去年王柏融用成績證明自己是聯盟頂尖打者，旅外呼聲高。看待春訓，他說，每個環節都要再進步，成績只是帳面上，很多小細節要再進步，像壘上有人時的打擊、戰術執行與守備。

王柏融表示，心態是「順其自然」，去年也是不看成績，每場比賽盡力打，至少每場1支安打為原則。

王柏融能否突破自己設下的「大王障礙」？總教練洪一中說，王柏融實力毋庸置疑，「有實力的就是有實力」，今年投手對戰時一定會有「特別禮遇」，研究打擊習性。

洪一中說，王柏融調適能力強，去年開季小低潮，很快就恢復高檔，相信今年也能維持水準，「未來國外有機會，真的該去挑戰看看」。1060114

(中央社)