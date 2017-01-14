巴若不接受和平 印度將發動快而準攻擊
印度陸軍總司令拉瓦特（Bipin Rawat）昨天警告巴基斯坦，如果不接受印度的和平方案，就會面對更多的手術式（快而準）打擊。
「印度時報」（Times of India）報導，拉瓦特說，印度已經向巴基斯坦提出「和平與安寧」，但如果伊斯蘭馬巴德（Islamabad，巴國首都）不同意，「這種（手術式打擊）行動將持續下去」。
拉瓦特指出，就手術式打擊而言，目的就是追求和平與安寧。「我們正努力確保不要再進行這樣的打擊，但如果巴基斯坦不願意接受和平，我們很願意繼續下去。」
拉瓦特強調，軍隊就是用來維護邊境的和平，如果需要，他會毫不猶豫的使用武力。
由於印度的軍事基地數度遭在巴國的恐怖組織派遣恐怖分子潛入，發動恐怖攻擊，造成許多士兵傷亡，印度部隊去年9月越過實際控制線（LoC），進入巴國控制克什米爾地區打擊所謂的好戰分子。
之後，巴國邊境部隊也向印度邊境開砲，印度部隊又進行幾次報復性攻擊，雙方部隊在邊境持續有零星衝突，並造成士兵和平民傷亡。
此外，由於印巴兩國關係急速惡化，也加劇區域緊張。印度近來連續試射可攜帶核子彈頭且射程達4000和5000公里的彈道飛彈，巴國也不甘示弱，9日也首次由潛艇試射可攜帶核子彈頭的巡弋飛彈成功。1060114
(中央社)
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