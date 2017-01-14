金門馬拉松開跑 半馬呂允博奪冠

2017金門馬拉松首日賽程今天登場，由競賽組11.2公里及休閒組打頭陣。11.2公里由呂允博以40分23秒拿下男子組總冠軍；女子組楊郁萱以49分14秒拿下后冠。

雖然今早氣溫只有攝氏11度，但並沒有澆熄金門民眾的熱情；清晨5時左右就有人來排隊準備參加5公里休閒組，現場十分熱鬧。民眾或走、或跑，攜老扶幼；還有推著娃娃車，全家一起來，健康休閒兼親子同樂。

金門縣縣長陳福海很早就在現場向縣民及來自全國各地的好手問好、致意。陳福海表示，金門馬拉松今年已邁入10年，在未來的20年、30年甚至40、50年，要讓金門馬拉松走向國際，使金門馬拉松在國際發揚光大。

今年首度將賽事分為兩天舉辦，今天登場的是競賽組11.2公里及休閒組，1萬6000名選手早就在起跑點前摩拳擦。

競賽組11.2公里，男子組第1名呂允博成績40分23秒、第2名陳彥維成績41分12秒、第3名翁瑞駿成績41分25秒；女子組前3名分別是楊郁萱49分14秒、湯學莉51分24秒、許馨文53分44秒。1060114

(中央社)