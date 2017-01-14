瑪丹娜po私密處照 CNN主持人吐出來
流行天后瑪丹娜堪稱是音樂界指標，不過她作風大膽難免讓人到了畏怯地步，這回她為了呼籲外界一同走上21日登場的「百萬女性大遊行」，不惜犧牲自己色相，在社群網站po出私密處照，尺度讓人咋舌，連CNN主播都直呼自己「吐了」！
瑪丹娜在Instagram上po出一張恥毛照，且形狀還是知名運動品牌Nike的模樣，更引用經典口號「Just Do It！」呼籲外界在21日一同走上街頭出席「百萬女性遊行」。
只是這照片又引發廣大爭議，不少粉絲認為她不需要再藉賣肉引起注意，許多網友也批她炒作、老了還愛現等。甚至連CNN主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）都在網上透露自己看到照片後，「早餐都吐出來了，真的。」
(中時電子報)
關鍵字：瑪丹娜、
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