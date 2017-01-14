巧合？ 洪秀柱與蔡英文同日抵舊金山

國民黨主席洪秀柱於14日抵達美國舊金山。(圖/陳子巖攝)

國民黨主席洪秀柱14日抵美國舊金山，受到當地藍營支持者熱烈歡迎。(圖/陳子巖攝)

國民黨主席洪秀柱於美西時間週五傍晚約為7:20左右(台灣時間周六中午約11:20)抵達舊金山國際機場，受到當地藍營支持者的熱烈歡迎。

洪秀柱在機場接受支持者獻花，並一一與到機場歡迎她的人士握手。媒體談到她與蔡英文同一天抵達舊金山，是否為刻意安排？

洪秀柱表示，行程大家都是早預定的，「更何況蔡英文她今天畢竟是中華民國的總統，不管你喜不喜歡她，我們都希望她走出國門，到世界任何一個地方都能夠受到一個很好的規格待遇，因為她畢竟是我們的總統。」

(中時)