阻中國出入南海人工島 菲：讓美國去做
美國總統當選人川普提名的國務卿人選提勒森日前指稱，將阻擋中國進出南海人工島，菲律賓外交部長雅賽說，美國可依自身利益行事，菲國不會干涉。
雅賽（Perfecto Yasay, Jr.）今天在電視訪談節目上說，美國想阻止中國在南海興建人工島，「如果他們想做，他們是有這樣的能力，那就讓他們去做。」
有觀察人士認為，菲律賓在前總統艾奎諾三世時代甘願擔任美國在南海區域對抗中國的馬前卒。但總統杜特蒂上任後宣告，因美國沒有明確承諾將保護菲律賓，所以菲國將不再扮演這樣的角色。
提勒森（Rex Tillerson）11日在參議院確認聽證會上提出強硬主張，表示將要求北京停止在南海興建人工島，且不准中方接近這些島嶼。
根據衛星照片，中國在南海至少7座島礁進行填海作業，把它們的面積擴充數倍成為人工島，部分人工島上已有飛機跑道及軍事設施。
菲國外交部主張，部分中國人工島位於菲國專屬經濟海域範圍內，而海牙常設仲裁法院去年7月裁決，這些人工島屬於非法建物。
另方面，馬拉坎南宮通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）說，關於美國新政府的外交政策，菲律賓政府將會靜觀其變，但他呼籲各方避免採取影響航行與飛越自由的行動，共同維護區域和平與穩定。
菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）則對提勒森的言論提保留態度，他表示，提勒森當時只是在回答參議院任命委員會的提問，「讓我們看看他上任後是否真的會去執行。」
中國官方媒體警告，提勒森此舉將引發「全面性的戰爭」。1060114
(中央社)
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