大同區通盤檢討啟動 老屋新用基地開放

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台北市副市長林欽榮今天率領都市發展局團隊宣布，台北市大同區兩處老屋新用基地開放，並宣示大同區（舊市區）通盤檢討正式啟動。

台北市都市更新處表示，大同區國順里、景星里，面對人口老化、公共設施及公有地缺乏等問題，亟需有不同的都市更新與再生策略。

為此，北市府於民國104年推出「大同再生計畫」，淬練了過往社區營造與空間改造經驗，在老舊社區市府推動「老屋新用」計畫，將閒置空間改造成為社區新據點，作為未來都市計畫通檢及更新計畫意見蒐集的前哨站。

林欽榮今天到台北市迪化街二段72號的老屋新用基地參觀時指出，大同區推動再生計畫的這一年半來，取得很大的進展，未來還會有第3、4據點。

都市更新處表示，過去推動都市更新，除了法令上擁有都市更新重建、整建、維護外，也有社區規劃師制度及地區環境改善工具協助社區空間的改造，讓老舊社區的「好」可以繼續留存。

都市更新處說，反思過去URS（都市再生前進基地）及社區營造的經驗後，將推出「URS2.0」（巷弄再生平臺），整合老屋新用、Open Green及社區規劃師計畫，開啟不同的空間使用可能。

都市更新處表示，今天啟用的大橋町1、2號基地中，迪化街二段72號基地，未來6個月內將透過社區廚房、料理課程、藝術家工作室、都市計畫通檢工作坊、建築展覽等方式，為地方帶來活力與再生能量，而迪化街二段83巷16號則是以社區影像紀錄為主。1060114

(中央社)