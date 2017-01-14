不畏價格崩盤 賴坤成賣出4千顆高麗菜

我要評比

布農族余姓農民，一早開著堆滿高麗菜的貨車，奔馳近百公里，賴坤成和團隊已在服務處門口等著幫忙下貨。賴坤成團隊不畏高麗菜價格崩盤，這幾天已賣出4000顆高麗菜。

最近高麗菜價格崩盤，農民滿車高麗菜不知如何處理，只好載到賴坤成服務處求助，堆得像小山。

「這已經是第3堆山了」，賴坤成這幾天已幫忙賣出4000顆高麗菜。

許多部落的小農跑到服務處拜託賴坤成幫賣農產品；金峰鄉排灣族人洛神花滯銷，花農也找賴坤成幫忙，賴坤成將洛神花加工變蜜餞，透過西部人脈銷售，結果搶購一空。

去年尼伯特颱風，台東縣水果許多落果，有受損賣相不好。為幫農民度難關，賴坤成團隊幫農民賣水果；賴坤成服務處儼然變成「農產公司」，洛神花、花生、鳳梨、釋迦與番茄「什麼都賣，什麼都不奇怪」，團隊還規畫成立「花東好物社會企業平台」。

賴坤成說，日前協助陳姓單親媽媽認購滯銷高麗菜，受熱情響應，銷售一空。台東許多弱勢小農得知消息後、紛紛向平台尋求協助，「他們的高麗菜個個碩大飽滿、卻也受到嚴重價格崩盤困擾」，「小農們眼眶泛紅了…而我們能不繼續幫忙嗎? 」

南橫利稻部落布農族余姓農民，一大早下田採收高麗菜1千多棵，開車近100公里，堆在賴坤成服務處門前，就像小山，賴坤成立即通知大家購買。

高麗菜還在車上，已賣出40顆。買氣熱絡，余姓農民露出笑容說，要是沒有賴坤成幫忙，這些高麗菜幾天後就要剷除，血本無歸。

「實在不忍心看到農民的心血化為烏有」，賴坤成說，這幾年來幫小農和農民賣滯銷農產品，這樣的銷售方式有些成果，但要解決問題，還是要從產銷基本問題解決。農民只會按熟悉方式耕作，獲利都被搶走。1060114

(中央社)